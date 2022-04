L’auteur s’adresse au ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault

Zacharie Milot 16 ans

Je m’appelle Zacharie Milot et je suis un jeune garçon de 16 ans qui est heureux dans la vie. J’ai une belle famille, un bon entourage, j’ai une belle éducation et je suis un amoureux de la nature, tout comme vous. Le respect de l’environnement est une de mes valeurs les plus profondes, car la nature est tout simplement magnifique et je trouve cela désastreux de voir tous les dégâts qu’elle subit.

Je vous ai écouté à Tout le monde en parle le dimanche 3 avril. J’ai trouvé que vous aviez bien présenté le projet que vos fonctionnaires du ministère de l’Environnement et vous aviez mis en place pour réduire l’empreinte carbone du Canada. Je dois avouer que, même si je trouve qu’il est possible de faire (beaucoup) plus, il propose des dispositions pour aller de l’avant.

Je vous ai aussi entendu vous exprimer sur le projet Bay du Nord. Vous avez dit que vous alliez offrir une réponse sous peu pour donner, oui ou non, votre accord à ce projet. Ma déception a été grande de voir dans les nouvelles que vous aviez donné votre accord. Vous avez expliqué, et je cite, que « le projet d’exploitation de Bay du Nord peut aller de l’avant, sous réserve de certaines des conditions environnementales les plus strictes jamais imposées, y compris l’exigence historique pour un projet pétrolier et gazier d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 ».

Sérieusement ?

Je suis encore jeune et je ne connais sûrement pas toutes les données et les jeux de coulisses qui ont été faits, mais je ne vois pas comment nous pouvons extraire plus de 300 millions de barils de pétrole et être carboneutres.

Sérieusement ?

Comment pouvez-vous nier le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui dit qu’il faut « plafonner et réduire les émissions du secteur pétrogazier ». De plus, un de vos arguments pour mette votre projet sous un beau jour est de l’associer au contexte de la guerre en Ukraine dans le but de remplacer le pétrole russe. Or, le pétrole de Bay du Nord ne commencera à être exploité qu’à partir de 2028.

Sérieusement ?

Vous pensez vraiment que la guerre va continuer jusque là ? Étant un éternel optimiste, je ne crois pas. Je suis jeune et j’espère pouvoir encore faire des marches en forêt dans 30 ans avec ma famille, tout en admirant la faune et les grands arbres. J’espère pouvoir naviguer en canot sur des eaux non polluées plus tard. J’aimerais avoir un avenir vert forêt et non gris béton.

Vous ne lirez probablement jamais ce texte, car vous êtes trop occupé, et je le comprends, mais je voulais au moins exprimer mon point de vue et celui de nombre de mes concitoyens. Je n’ai rien contre vous, Monsieur le Ministre, mais posez-vous cette question, sérieusement : accorder le droit d’extraire du pétrole nous permettra-t-il de réduire notre empreinte carbone et de sauver la planète ?