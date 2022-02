L’heure est au dialogue et non pas à la division dans le débat concernant l’avenir du terrain de l’ancien golf de Rosemère. Nous devons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs de développement durable et nous croyons que c’est grâce à des projets ambitieux comme celui du Quartier Melrose que nous pourrons préserver des espaces verts pour nos enfants, lutter contre les changements climatiques et diminuer l’étalement urbain.

Patrick Varin et François Vachon Promoteurs du Quartier Melrose, à Rosemère

Après la publication d’une lettre ouverte dans La Presse concernant l’ancien terrain de golf de Rosemère1, il nous apparaît essentiel de rétablir les faits et de rassurer la population de Rosemère et des environs sur les qualités environnementales importantes de l’écoquartier qui est proposé pour valoriser ce site, le Quartier Melrose.

Pendant une période de trois ans, la Ville de Rosemère a tenu un vaste processus de consultation publique. Nous y avons personnellement participé pour être aux premières loges afin de bien comprendre les enjeux et les préoccupations citoyennes face à ce développement. Les conclusions de cette consultation ont établi, entre autres, que la population désirait positionner le développement résidentiel comme un projet d’écoquartier avec une superficie importante d’espaces verts, qu’il était important d’améliorer l’offre de logements accessibles (jeunes familles et aîné.e. s) et d’améliorer la connexion des quartiers, notamment avec l’aide de liens actifs (pistes cyclables).

C’est sur cette base que nous avons élaboré, avec l’aide de nombreux experts indépendants et respectés, le Quartier Melrose. Ce projet a même reçu un verdict favorable de l’organisme d’intérêt public Vivre en Ville, reconnu pour son expertise dans le développement des collectivités viables. Son rapport indique clairement que « le projet de développement du terrain de l’ancien golf répond aux exigences et critères à respecter à l’échelle de l’agglomération et du quartier pour devenir un écoquartier » 2. D’ailleurs, le même organisme rappelle, à juste titre, que « les golfs ne sont pas automatiquement des milieux naturels d’intérêt écologique, du moins pas dans leur entièreté ». Nous croyons donc que de transformer celui de Rosemère en écoquartier et d’en faire un modèle de développement durable sera bénéfique pour tous.

Le Quartier Melrose possède toutes les caractéristiques essentielles au développement de notre communauté. C’est un écoquartier qui préserve l’intégralité des milieux humides et dont 50 % de la superficie est réservée à des parcs et des espaces verts publics comprenant 8,6 km de sentiers et de parcs linéaires ainsi qu’un immense parc de plus de 900 000 pieds carrés qui sera, à lui seul, le plus grand parc de Rosemère. Le projet propose également de reboiser le secteur et de doubler le nombre d’arbres qui se trouvent actuellement sur le terrain, et ce, grâce à la plantation de plus de 2300 arbres.

De plus, le Quartier Melrose propose un développement qui satisfait aux exigences de densité et d’implantation inscrites dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté urbaine de Montréal, s’inscrivant parfaitement dans l’objectif fondamental de freiner l’étalement urbain.

Le développement du Quartier Melrose propulsera de façon conséquente l’essor économique de la ville et ses commerçants. En effet, la firme Altus a évalué que les dépenses des ménages en biens durables et semi-durables seront de plus de 45 millions de dollars annuellement, soit une augmentation de 45 % comparativement à la situation actuelle. À cette somme s’ajouteront des revenus de taxation annuels de plus de 6 millions de dollars au bénéfice de la Ville de Rosemère, soit une augmentation de près de 20 % sur le budget de fonctionnement actuel de la municipalité.

Plus que jamais, citoyennes, citoyens, promoteurs et élu.e.s doivent unir leurs efforts pour assurer des développements de milieu de vie durables. Nous tendons toujours la main aux décideurs politiques afin d’établir un dialogue constructif pour mettre en place cet ambitieux projet qui fera inévitablement la fierté de la ville et de ses citoyens.