L’accès à la psychothérapie pour prévenir l’idéation suicidaire

Personne n’a pour premier choix le suicide. On ne naît pas pour vouloir mourir. On ne se conforte pas dans l’idéation suicidaire. On ne la crée pas non plus pour avoir de l’attention. Qu’elle soit silencieuse ou qu’elle soit exprimée à voix haute, la pensée de vouloir mourir traduit une souffrance qui doit être prise au sérieux.