Délestage ou oubli ?

Enfant, je me souviens des références de mon père au délestage. Il était ingénieur chez Hydro-Québec. Lors de tempêtes hivernales majeures dans les années 1970 (comme on n’en connaît plus), il y avait d’importantes pannes d’électricité. Et mon père devait, avec ses collègues, comme il me l’expliquait à l’époque, procéder à du délestage pour préserver l’intégrité du réseau électrique en enlevant le service à certains, pour des périodes plus ou moins prolongées.