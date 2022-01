Délais d’attente en chirurgie

Préparons l’après-pandémie

Depuis bientôt deux ans, la pandémie de COVID-19 perturbe la santé publique, l’économie et le bien-être des Québécois comme jamais dans l’histoire moderne. Dans l’ombre des souffrances qu’inflige la maladie aux familles concernées, un effet collatéral prend de plus en plus d’ampleur : l’annulation ou le report de milliers d’interventions chirurgicales. Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, quelque 19 000 patients seraient en attente d’une opération depuis plus d’un an au Québec1.