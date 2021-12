Opinions

Un logo en gage d’authenticité

La Commission de développement économique des Premières Nations Québec-Labrador a récemment dévoilé un logo1 créé par l’artiste algonquin Frank Polson permettant d’authentifier les produits et services réalisés par les membres des communautés des Premières Nations, visant notamment l’art et l’artisanat. Le logo arbore un ours, symbole de respect et de courage, coloré et vibrant à l’image de l’art de M. Polson. L’idée derrière la création d’un logo a été portée par un groupe de femmes des Premières Nations et vise entre autres à contrer l’appropriation culturelle. De nombreux produits et services dits « autochtones » actuellement sur le marché jettent un certain flou sur ce qui est authentique ou non. Le logo pourra ainsi définir un certain label unique qui aura des retombées positives directes pour les membres des Premières Nations.