Bâtir des ponts pour relancer le Quartier chinois de Montréal

Le Quartier chinois de Montréal fait partie intégrante du paysage du centre-ville depuis plus d’un siècle. Lieu historique d’accueil, de rassemblement et de solidarité pour les immigrants et les Montréalais d’origine asiatique, il est couplé d’une vocation patrimoniale et culturelle riche qui confère au centre-ville son dynamisme.