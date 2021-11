Opinions

Éducatrices en CPE

Se tenir deboutte !

Sans convention collective depuis un an et demi et sans reconnaissance de leur travail depuis trop longtemps, les éducatrices et travailleuses des CPE affiliées à la CSQ et à la CSN ont voté pour un mandat de grève générale illimitée à très forte majorité (plus de 90 %) au terme de 10 jours de grève échelonnés sur trois mois. Ce faisant, elles nous offrent non seulement un exemple de détermination, mais aussi de solidarité. Par leur lutte, elles cherchent non seulement à améliorer leurs conditions de travail, mais aussi celles de leurs collègues sans qui le bon fonctionnement d’un CPE serait impossible. Elles sont solidaires autant par conviction que par nécessité !