Cessons d’être impuissants pour les jeunes de la DPJ

Nos jeunes vont mal. Quatre petits mots qui résument à eux seuls l’état de plus de 45 000 enfants et adolescents au Québec. Les jeunes de la DPJ subissent les coups et les contrecoups de la pandémie. Et ce, depuis plusieurs mois. Sans que leur voix ne se fasse entendre. Ou si peu. Alors que le système public qui les entoure et sa réforme font la manchette, que faisons-nous ? Nous, en tant qu’individus, en tant que citoyens corporatifs… en tant qu’humains ?