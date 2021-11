Opinions

L’analphabétisme fonctionnel et la colombe de Kant

On le répète et je l’ai constaté pendant des années lorsque j’enseignais au cégep : beaucoup trop d’élèves – et de citoyens en général – ont de la difficulté à écrire, à lire et à comprendre un texte qui va au-delà d’un mode d’emploi pour assembler un meuble IKEA. On dit d’eux qu’ils sont des analphabètes fonctionnels.