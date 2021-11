En réaction à la chronique de Chantal Guy, « Un monde sans fumer », publiée le 11 novembre.

Yves Jacques Comédien

Ainsi, la Cour du Québec a jugé, mardi, que le fait de fumer sur scène n’était pas un geste d’expression artistique et que, par conséquent, cela enfreignait la loi. Je me demande sincèrement si le juge qui a porté ce jugement castrant pour la création a déjà assisté à une pièce de théâtre. Encore faudrait-il que les jugements soient ordonnés par des gens compétents en toute connaissance de cause.

J’ai tout fumé sur scène… ou fait semblant de ! Du faux pot dans Harold et Maude avec Olivette Thibault, jusqu’à la cigarette électronique dans Embrasse au TNM, en passant par une Benson & Hedges (la plus longue SVP !) pour la scène dite du Bar dans La face cachée de la Lune de Robert Lepage (cigarette que j’ai dû abandonner lors de représentations à Singapour qui en interdit même l’évocation) et aussi une fausse cigarette faite de je ne sais quel faux tabac qui m’a rendu malade plus qu’une vraie aurait pu le faire dans la pièce Des restes humains non identifiés et la véritable nature de l’amour, mise en scène par André Brassard au Théâtre de Quat’Sous en 1991 !

Et, curieusement, je n’ai jamais fumé dans la vie, et je n’ai pas eu de développement addictif à la suite de ces performances. Je suis uniquement un fumeur de théâtre ! Ce sont mes personnages qui fument… pas moi !

Inutile de vous dire que je trouve bien frustrant que nos scènes en soient privées. Est-ce qu’on devrait aussi éviter de faire semblant de boire de l’alcool sur scène pour éviter d’encourager les gens à boire ? On pourrait peut-être aussi interdire le théâtre, la télé et le cinéma sous prétexte que ça risque de faire rêver et de donner des idées jugées dérangeantes ou trop audacieuses pour les spectateurs ?

Ou alors, développons carrément un passeport sanitaire qui interdirait l’accès aux spectateurs ayant des problèmes avec la liberté artistique !