Opinions

Retrouvons le plaisir d’aider nos enfants à être bien

Je ne suis pas heureux par les temps qui courent. Le présent est chaotique et l’avenir, incertain. Les populations vulnérables et les enfants en particulier ne sont pas bien traités. Ils continuent de souffrir d’un mauvais sort. Malgré des réformes, des commissions et des recherches, « Un Québec fou de ses enfants », « Tous responsables de nos enfants », « Les enfants d’abord » et autres belles promesses, qu’on se le dise, rien ne va plus.