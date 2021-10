Opinions

Les aveugles et l’éléphant

Comme dans la parabole bouddhiste, on examine souvent la dette publique tels les six aveugles qui tâtent différents bouts de l’éléphant et qui tentent de se faire une idée de la bête. Or, en renonçant à l’aveuglement volontaire des idées préconçues, on peut se faire une idée plus complète des finances publiques, mises à mal par la pandémie.