Rapport d’enquête de la coroner

La voix de Joyce Echaquan a été entendue

L’agonie de Joyce Echaquan sous la pluie d’insultes racistes, dernières paroles qui lui furent adressées, on ne peut l’oublier. Une mort en direct. Rappelons que le rapport complémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées note que « certains groupes de la population, comme les Autochtones, seraient affectés par les inégalités sociales de santé de manière alarmante ». On y souligne les écarts marqués dans les maladies chroniques (obésité, diabète et maladies cardiovasculaires) et que des « données sociosanitaires montrent qu’en comparaison avec la population canadienne, les Premières Nations du Québec ont une espérance de vie de 6 à 7 ans plus courte (p. 25).