Opinions

Amérique, lasso, migrants et femmes

Vous avez certainement vu ces images des forces de l’ordre texanes à cheval attrapant des migrants au lasso. Une scène des plus inhumaines et une grande honte pour l’Amérique. Mais quand on y pense, déshumaniser, inférioriser et attraper au lasso et attacher les plus vulnérables font aussi partie intégrante de l’histoire de ce pays. C’est comme ça que l’Amérique s’est construite.