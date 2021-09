En réponse à la chronique d’Isabelle Hachey « Profilage racial à Repentigny : il doit sûrement y avoir une raison… », publiée le 23 septembre.

Helen Dion Directrice du Service de police de la Ville de Repentigny

L’encre a beaucoup coulé dans les dernières semaines sur notre Service de police. Je mentirais si je disais que l’attention sur notre service ne nous a pas affectés. Nous sommes toutes et tous fiers de notre ville et de notre communauté et on préférerait très certainement qu’on parle de nous en bien dans les journaux.

Bien au-delà des limites de Repentigny, des voix s’élèvent pour dénoncer et s’indigner. Nombreux ont témoigné de leur solidarité envers leurs concitoyens qui ont ressenti des injustices ; on les comprend, nous sommes nous-mêmes touchés.

Sur le terrain, tous les jours, on sent monter la colère et se creuser le fossé entre notre service et les résidants de notre ville. Nos policiers se font invectiver et insulter au quotidien et continuent de faire leur travail avec une résilience et un courage que je tiens à saluer.

Bien que l’on comprenne les frustrations, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles ne font probablement pas partie de la solution.

Notre communauté mérite des changements profonds et réfléchis. Elle mérite un service de police positif et nos équipes méritent aussi qu’on mette tout en œuvre pour qu’elles travaillent dans un climat sain. Les deux vont de pair et nous pensons qu’il est non seulement possible, mais aussi nécessaire de travailler sur les deux fronts pour arriver à apaiser la situation.

Nous avons eu l’humilité de faire un pas de recul et d’investir le temps et les ressources nécessaires pour poser un diagnostic sans complaisance sur notre organisation. Et c’est ce que nous avons reçu. Quand nous avons pris connaissance du rapport d’expert qui a été rendu public la semaine dernière, nous avons, nous aussi, été troublés.

Faire cet état des lieux était très certainement nécessaire. Toutes les composantes de notre organisation, dont nos policiers, se sont d’ailleurs prêtées à l’exercice de bonne foi et en toute transparence.

Les conclusions n’en sont pas moins difficiles à lire. Nous les avons reçues humblement sans nous mettre la tête dans le sable. Nous n’avons pas attendu ce rapport paru en 2021 pour entamer une démarche en septembre 2020 et, depuis, nous nous sommes dotés d’un plan sérieux que nous avons présenté à la population et qui vise une transformation en profondeur de notre organisation.

Et maintenant ? Est-ce que nos services seront irréprochables dès demain ? Est-ce que les biais inconscients de toutes et tous se sont envolés le matin du dépôt du rapport ? La réponse honnête est non.

Nous aurions bien aimé que la solution soit simple et rapide. La vérité, c’est qu’il n’y a pas de solution miracle.

Nous ne nions pas le profilage racial et le racisme. Nous reconnaissons au contraire que l’enjeu va bien au-delà.

Soyez assurés, ce que nous souhaitons, c’est changer la culture organisationnelle, transformer les opérations pour les ancrer dans la proximité et dans l’engagement, agir en ressources humaines et en communications pour recréer le lien de confiance avec notre communauté. La police n’y arrivera pas en travaillant en silo. C’est pourquoi nous voulons aussi intervenir étroitement avec l’écosystème public et communautaire sur notre territoire.

C’est parce que nous savons que ce sont des changements qui prennent du temps que nous avons élaboré un plan sur cinq ans dont bon nombre d’actions ont déjà été entreprises. C’est pour cette raison également que nous laisserons les tribunaux faire leur travail pour aller au bout des procédures qui sont entamées.

Les personnes comme les institutions ont le droit d’être entendues : c’est le fondement même du système dont nos policiers s’efforcent de protéger l’intégrité tous les jours, tant pour les victimes que pour les personnes accusées.

Nous continuerons en parallèle d’investir le temps et les ressources nécessaires pour que notre plan d’action donne des résultats concrets.

Nous souhaitons faire évoluer notre service qui aspire à une meilleure compréhension des enjeux complexes qui traversent notre communauté et notre société. Se pourrait-il que ce dialogue que nous avons entamé soit le début d’une solution ?