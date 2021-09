Vous avez certainement vu ces images des forces de l’ordre texanes à cheval attrapant des migrants au lasso. Une scène des plus inhumaines et une grande honte pour l’Amérique. Mais quand on y pense, déshumaniser, inférioriser et attraper au lasso et attacher les plus vulnérables font aussi partie intégrante de l’histoire de ce pays. C’est comme ça que l’Amérique s’est construite.

Encore aujourd’hui, quand on fouille dans l’Amérique profonde, on réalise qu’il y a de ces démons qu’on croyait disparus qui y sont encore bien vivants. Ces images sont d’autant plus choquantes qu’elles nous parviennent juste après le retrait américain de l’Afghanistan.

Je m’explique. Lorsqu’on nous explique pourquoi l’Amérique a transformé ce qui devait être une simple campagne punitive en un projet d’occupation et de substitutions à la volonté du peuple afghan, le respect des droits de la personne et la démocratie ne sont jamais loin dans les explications. Pendant le chaos qui s’est joué à l’aéroport de Kaboul, on a même vu les chaînes de télévision américaines parler abondamment du piège misogyne qui se refermait sur les femmes afghanes visiblement terrorisées par ce qui se passait.

Cette situation a beau être vraie et dramatique, le spectacle perd tout de même une partie de son sens lorsqu’on l’inscrit plus largement dans ce que devient l’Amérique. Par exemple, si protéger les femmes et promouvoir les droits de la personne étaient autant au centre de leurs préoccupations pendant cette longue présence en Afghanistan, pourquoi, lorsqu’il s’agit de l’Arabie saoudite, qui est un pays presque aussi liberticide, la géopolitique et les pétrodollars forcent tout le monde occidental à fermer les yeux ?

Plus ironique encore, pendant que les médias américains braquaient leurs caméras sur les femmes afghanes, une loi interdisant la très grande majorité des avortements prenait forme au Texas.

Une disposition des plus liberticides devant laquelle la Cour suprême des États-Unis affiche un silence complice. On s’insurge à juste raison contre la phallocratie agressive des talibans, mais cette misogynie en bande organisée où des mâles pactisent pour ramener les femmes au néolithique est aussi acceptable au Texas qu’attraper un humain comme on immobilise une vache.

La sénatrice de la Californie, Kamala Harris, a déjà souligné autrement ce paradoxe au juge Brett Kavanaugh qui ne cache pas ses positions provie. Elle l’avait solidement déstabilisé en lui demandant pendant son audition : « Pouvez-vous me citer une seule loi dans ce pays qui donne au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions concernant le corps d’un homme ? » Et vlan dans les dents ! C’était vraiment jouissif de le voir patiner et chercher une réponse intelligente qui ne lui viendra jamais.

L’Amérique a jadis été un porte-parole très crédible des valeurs démocratiques. Mais aujourd’hui, cette grande nation bascule vers des pratiques antidémocratiques sans précédent. Comment donner des leçons de démocratie quand un peu partout dans le pays, les élus républicains installent des barrières législatives pour mieux empêcher les minorités culturelles de voter ?

Il y a quelques mois, les spécialistes de la chose rapportaient qu’il se mijotait quelque 250 projets de loi qui pourraient limiter l’accès au vote des minorités culturelles dans plus de 40 États américains sur 50. Une discrète dictature qui n’a rien à envier à ce que fait Poutine en Russie.

Comment donner des leçons de respect des droits de la personne quand des phallocrates cherchent sans cesse à paqueter la Cour suprême américaine de gens qui ont fait du contrôle du ventre des femmes leur projet de vie ?

Oui, la démocratie et les droits de la personne sont des valeurs fantastiques, mais l’Amérique surtout républicaine qui érode honteusement les droits des femmes, travaille à enlever la possibilité de voter aux minorités, organise des tentatives ouvertes d’usurpation du pouvoir par la violence, attrape des migrants vulnérables au lasso, eh bien, cette Amérique-là me semble de moins en moins qualifiée pour jouer au porte-étendard des valeurs démocratiques.