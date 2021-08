Dans les centres de la petite enfance, « les conditions de travail sont si difficiles et les salaires si bas qu’il manque grandement de travailleuses et de travailleurs », souligne l'auteure.

« Pay them more ». Traduction libre : payez-les plus ou payez-les mieux. Voici ce qu’a répondu en juin dernier le président des États-Unis, Joe Biden, à des gens qui lui demandaient ce qu’il avait à dire à des employeurs qui cherchaient des solutions à la pénurie de main-d’œuvre. Cette réponse a le mérite d’être courte et claire. Mais on ne l’entend pas ici.

Caroline Senneville Présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Dans les dernières semaines, Karl Blackburn, président et directeur du Conseil du patronat du Québec (CPQ), présentait dans une lettre ouverte les 10 solutions du CPQ pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre. Certaines de ces solutions sont intéressantes : celles qui misent sur la formation et sur l’alphabétisation du personnel, notamment. Mais une bonne partie de ces solutions sont ce qu’elles sont : des solutions de patrons. Aucune d’entre elles ne parle concrètement d’amélioration des conditions de travail et salariales.

Comme présidente d’une centrale syndicale qui représente 300 000 travailleuses et travailleurs dans les secteurs privé et public, je pourrais copier les propos de Joe Biden pour répondre aux patrons du Québec : la pénurie de main-d’œuvre est un problème complexe et on doit s’y attaquer de diverses façons. Pour le régler de façon durable, il faut certes investir dans la formation des travailleurs, afin qu’ils soient mieux qualifiés pour les emplois de demain. Mais il faut aussi améliorer les conditions de travail et hausser les salaires.

La pénurie de main-d’œuvre n’est pas née avec la pandémie. C’était un sujet chaud avant que le coronavirus nous enferme tous chez nous et fasse perdre des emplois à des milliers de personnes, surtout dans les secteurs à bas salaire.

Prenons pour exemple le secteur de l’hôtellerie. En 2019, on constatait déjà une pénurie dans ce secteur et, aujourd’hui, on la constate encore. À l’heure actuelle, les 2500 professionnel de l’hôtellerie représentés par la CSN sont justement en négociation pour le renouvellement de leurs conventions collectives. Pourtant, les employeurs refusent d’améliorer les conditions de travail et d’augmenter les salaires pour attirer davantage de candidats. Ils « offrent » même des reculs ! Rien pour régler la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur.

On voit une situation similaire dans les centres de la petite enfance (CPE) : les conditions de travail sont si difficiles et les salaires si bas qu’il manque grandement de travailleuses et de travailleurs. Cette pénurie freine la création de places et fait en sorte qu’en ce moment, des parents – surtout des mères – ne peuvent accéder au marché du travail. C’est ce qu’on appelle le serpent qui se mord la queue ! Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives, jusqu’à maintenant, ce sont des miettes qui sont mises sur la table par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et les associations patronales. À la suite de l’annonce de l’entente Canada-Québec de la semaine dernière et des 6 milliards de dollars qui y sont rattachés, le gouvernement Legault a promis d’augmenter le salaire des travailleuses en CPE. Qu’il passe de la parole aux actes !

Conditions de travail

Hausser les salaires est une chose. Améliorer les conditions dans lesquelles les travailleuses et les travailleurs pratiquent leur métier est aussi primordial. On parle bien peu de la « pénibilité » de certains quarts d’emploi, de la difficile conciliation travail-famille dans une multitude de secteurs, des horaires brisés, de la précarité des postes, des conditions difficiles dans le secteur public, du salaire minimum, qui est loin de permettre à quelqu’un de joindre les deux bouts.

Autre solution de patrons qui permet de contourner le problème en refusant d’améliorer les conditions d’emploi : récemment, on apprenait qu’une nouvelle entente Canada-Québec permettra aux employeurs québécois de faire passer de 10 % à 20 % le quota de travailleurs étrangers temporaires qu’ils souhaitent embaucher dans des postes à bas salaires. Certains éléments de cette entente sont intéressants, notamment le fait que les travailleurs qualifiés qui attendent ici leur résidence permanente pourront maintenant avoir un permis de travail ouvert transitoire, qui permet de changer d’employeur, ce qui était jusqu’à maintenant impossible. Mais une fois de plus, plutôt que d’améliorer concrètement les conditions salariales et de travail, Québec, le patronat et le milieu des affaires cherchent plutôt de nouveaux bassins de cheap labor.

Chers employeurs, désolée de jouer le rôle du caillou dans votre soulier, mais la meilleure stratégie pour attirer et maintenir la main-d’œuvre demeurera toujours l’amélioration de ses conditions de travail. Cela fait des lustres que vous demandez de la souplesse à vos salariés, il est maintenant le temps que vous en fassiez preuve vous-mêmes !