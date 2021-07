Opinions

Plaidoyer pour une nouvelle prestation pour handicapés

Je suis au terrain de jeux avec mon fils de 4 ans. Il se mordille la main et bave. Une mère à côté de moi me dit, avec sympathie : « Est-ce qu’il perce ses dents ? » Je réponds : « Non, c’est son autostimulation. » Elle y regarde à deux fois, sourit gentiment. Je me rends compte de la chance que j’ai de vivre à une époque et dans un lieu où une inconnue comprend qu’autostimulation signifie que mon fils vit avec un trouble du spectre de l’autisme et que mettre la main dans sa bouche le calme, l’aide à s’autocontrôler et indique s’il est heureux ou contrarié.