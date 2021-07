Opinions

Le poids de la culpabilité… ou pas ! 

La localisation des dépouilles des 215 enfants dans une fosse commune de l’ancien pensionnat de Kamploops, en Colombie-Britannique, puis des nombreuses autres localisations des dernières semaines qui dépassent désormais le millier a, une fois de plus, rappelé à quel point le legs des pensionnats indiens est profondément sombre. Lors des audiences de la Commission de vérité et réconciliation active entre 2007 et 2015*, des témoignages avaient mentionné l’existence de ces fosses ou sites non marqués (la Commission a visité plus de 300 communautés à l’échelle du Canada et a entendu plus de 6500 témoignages). La Commission avait noté dans son rapport notamment la recommandation #75 :