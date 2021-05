Il arrive parfois qu’un décideur nous impressionne par sa force de caractère et son sens de la responsabilité et qu’on ait simplement envie de le souligner. Je ne connais pas Christian Dubé et je ne l’ai jamais rencontré. Ce texte est donc un simple constat affranchi de toute considération partisane. Comme certainement beaucoup de personnes qui lisent ce texte, je trouve que ce gars a une présence et une efficacité qui inspirent et rassurent.

Boucar Diouf

Humoriste, conteur, docteur en biologie et animateur

Si nous sommes nombreux à chialer sur les élus, il est aussi important de mentionner parfois leurs bons coups et la sincérité de leur engagement au service du collectif. C’est quand la dernière fois que le Québec a été envié par l’Ontario pour une performance ? C’est ce qui se passe pourtant actuellement, en grande partie grâce à l’efficacité du ministre de la Santé et de son équipe. Son envie de bien faire transparaît dans son calme, son discours mesuré, mais surtout dans sa connaissance très pointue de ses dossiers qui lui permet d’ajuster rapidement la trajectoire et de s’adapter aux nouvelles réalités épidémiologiques. C’est un beau travail qui mérite qu’on le mentionne et c’est ce que je fais.

On dirait que cette performance du Québec dans la vaccination et la gestion de la troisième vague a rallumé une certaine fierté nationale qui a été sérieusement égratignée pendant toutes ces années où la corruption dans l’industrie de la construction et les scandales politico-financiers occupaient toute la place dans les médias. Pas besoin de revenir sur toutes ces cochonneries qui avaient amené, en 2010, le magazine Maclean’s à présenter injustement le Québec comme la province « la plus corrompue » du Canada.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Ajoutez à ces insultes déjà socialement démoralisantes les salves provenant de l’Ouest qui nous désignaient comme des chialeurs et quémandeurs de péréquation, et vous avez de quoi vous mettre un sac brun sur la tête. Aussi, sans rien enlever à Danielle McCann qui est une femme de tête, je crois qu’un des grands circuits que M. Legault a frappés depuis le début de son mandat est d’avoir envoyé Christian Dubé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

En fait, à voir aller Christian Dubé et Jean-François Roberge, on a presque envie de penser que nommer un ministre dans son domaine de travail et de qualification peut être une fausse bonne idée.

L’histoire nous dira la suite, mais si Christian Dubé réussit son pari de vacciner tous les adultes qui le veulent avant le 24 juin, il imposera sa marque à l’encre indélébile.

Un peu comme Régis Labeaume, qui a annoncé cette semaine tirer sa révérence, qui restera dans les mémoires comme un grand serviteur et amoureux de la ville de Québec. Si Québec est devenu l’une des villes les plus charmantes du monde, c’est parce que le maire Labeaume, comme le maire L’Allier, avait compris qu’en plus de l’économie, la culture et la beauté étaient aussi des investissements intelligents qui rapportent. Comme me l’a déjà dit le maire L’Allier pendant une rencontre à Québec, il faut parfois pelleter des nuages si on veut voir briller le soleil. C’est une sagesse qui mérite d’être racontée à cette droite qui assimile de façon réductrice tout ce qui est culturel au domaine des « téteux de subventions ». C’est avec le Festival d’été de Québec que Labeaume a commencé à redonner la fierté aux gens de sa ville et à la faire rayonner à l’international.

Travailler à donner aux citoyens une fierté d’appartenance devrait être au centre des actions de chaque politicien qui cherche à laisser des traces durables dans la société. Comme dirait mon grand-père gaspésien, se penser hot, ça ravigote.