Régime forestier du Québec

Le Ministère doit être plus transparent pour gagner la confiance du public

Le feu couvait depuis quelques mois et le récent reportage de l’émission Enquête a ravivé le brasier. On pensait que les problèmes étaient réglés avec le nouveau régime forestier. Aujourd’hui, avec les enjeux soulevés, on ne sait plus quoi penser. Qui dit vrai ?