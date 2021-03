Opinions

Témoignage

Être Asiatique au Québec

Je suis né à l’hôpital Santa Cabrini à Saint-Léonard de parents immigrants chinois et j’ai grandi dans le quartier portugais du Plateau Mont-Royal et plus tard dans Côte-des-Neiges. Mes parents ont subi du racisme et n’ont jamais pu se défendre en raison de la barrière linguistique. Comme plusieurs parents immigrants chinois, ils m’ont toujours conseillé d’être discret, de ne pas déranger et de ne pas prendre la parole parce qu’ils ne veulent pas que je vive ce qu’ils ont vécu afin de me protéger. Têtu, je n’ai pas écouté leur conseil.