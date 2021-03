Débats

« Prêts pardonnables »

Créer de l’emploi ou se faire des amis ?

En lisant Tommy Chouinard ce samedi dans La Presse1, nous apprenions que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, veut donner de l’argent aux entreprises qui conserveront les emplois qu’elles ont déjà par un nouveau programme de « prêts pardonnables ». Le ministre dit : « C’est 10 000 emplois créés, et on parle de projets de 10 milliards d’investissements ! » Toutefois, on apprend, en lisant plus avant, que le « pardon » sera déterminé en fonction du nombre d’emplois créés ou consolidés après cinq ans. Je souligne « ou consolidés ».