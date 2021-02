Débats

Michel Lizée 1950-2021

Salut à un magicien des fonds de pension

Difficile de trouver plus passionné que lui pour parler, vulgariser et convaincre du rôle central d’un fonds de pension. Et quand M. Retraite, alias Michel Lizée, économiste qui dirigea le service des collectivités de l’UQAM durant 40 ans, prit sa retraite, il décida de devenir champion d’un projet de retraite par financement salarial (RRFS) à prestations déterminées tout à fait nouveau genre et très viable, malgré les plus sombres prédictions qu’on lui soufflait.