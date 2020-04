Le SARS-CoV-2 qui a confiné une grande partie de l’humanité nous fait beaucoup de mal, mais il nous a aussi démontré à quel point la Terre est capable de se soigner en très peu de temps. Ces dernières semaines, les signes annonciateurs de la grande résilience de notre Terre-Mère sont apparus dans les réseaux sociaux. Des messages comme pour nous rappeler qu’avec un peu d’efforts et de volonté, on peut améliorer significativement notre impact sur la biosphère.

Boucar Diouf

Humoriste, conteur, biologiste et animateur

De quoi s’agit-il ? Alors qu’une bonne partie de la planète est enfermée, en plus de la lumière d’espoir observée sur les images satellites, les animaux sauvages se sont aventurés jusque dans les villes pour nous rappeler que la nature ne prendrait pas beaucoup de temps à reprendre ses droits advenant notre autodestruction.

Ainsi, on a entendu et vu des oiseaux chanter plus fort et plus nombreux dans les villes européennes, des canards s’installer au centre-ville de Bruxelles, des cerfs se balader dans les rues asphaltées au Japon et en France, des chèvres sauvages brouter les pelouses laissées en friche, des dauphins se rassembler dans les ports de Sardaigne sans craindre le trafic des cargos, les eaux de Venise devenir turquoise, des baleines émerger miraculeusement des calanques proches de Marseille, un sanglier au centre-ville de Barcelone, un puma errant dans les ruelles de Santiago au Chili, une dinde sauvage dans la cour de mon ami Normand Brais à Rosemère, etc.

Même les rats de Montréal sont sortis de leur cachette en plein jour pour constater que les méthodes de protection contre les épidémies avaient bien changé depuis la fameuse peste bubonique qui les a propulsés au rang d’indésirables raclures de chiottes pour le genre humain.

PHOTO OCEAN PARK HONG KONG, AGENCE FRANCE-PRESSE Les pandas géants Ying Ying et Le Le du zoo de Hong Kong

Le plus surprenant dans tous ces signaux de changement envoyés par la Terre, c’est d’apprendre qu’un couple de pandas géants du zoo de Hong Kong a profité de la mise en cage de l’humanité pour sortir de 10 longues années d’hibernation libidinale.

Pour comprendre à quel point cet événement est loin d’être anecdotique, il faut savoir que les mâles pandas en captivité sont les plus asexués du grand groupe des mammifères.

C’est peut-être d’ailleurs la raison pour laquelle le pénis de cet animal mythique ne figure pas sur la liste des ingrédients qui viennent au secours des problèmes de libido de son pays d’origine qui causent beaucoup de dommages écologiques.

En captivité, les spécialistes et entremetteurs ont essayé toutes les techniques imaginables pour motiver monsieur panda à copuler, sans succès. Ils ont poussé la note jusqu’à présenter au mâle des films montrant des pandas en accouplement en lui disant : « Ça ne te tente pas de jouer à ce jeu-là avec elle qui est juste à côté de toi ? » Rien à faire, le gros nounours préfère rester pataud, mâchouiller des jeunes pousses et garder son propre bambou bien mou.

Pourtant, le confinement semble nous démontrer que tout ce dont les pandas avaient besoin, c’est que les humains autour de leur couple soient mis en cage.

Voilà pourquoi pendant cette pandémie, tel le levain au soleil levant, le panda banda sans viagra.

Ce qui est d’ailleurs très compréhensible. Si vous aviez des dizaines de voisins vous observant à longueur de journée à travers la haie de cèdres de votre bungalow, vous opteriez vous aussi pour le jardinage ou le BBQ plutôt que de vous laisser aller aux abords de la piscine hors terre pour tenter d’en faire un petit dernier sous les encouragements du quartier. Malgré toute la bonne volonté du monde, si à chaque fois qu’on tentait de s’envoyer en l’air, il y avait des dizaines de pandas curieux autour de notre lit conjugal, tentant en plus de nous motiver avec des films pornos et nous mettant de la pression pour la survie de l’espèce, c’est peut-être Homo sapiens qui serait en voie de disparition.

Au cœur de ces messages que nous envoie la Terre ces derniers jours, il y a certainement un rappel de notre devoir de respecter les habitats de la vie sauvage; de confiner un peu plus l’humanité pour éviter cette promiscuité dommageable avec les pangolins, les civettes, les chauves-souris, les singes et tous les animaux qui nous refilent ces nouvelles zoonoses de plus en plus costaudes et meurtrières. Comme me le disait récemment mon ami Pierre Blier, qui est professeur de biologie à l’Université de Rimouski, la Terre est presque entrée en diapause. Autrement dit, une très grande partie de sa machinerie métabolique est à l’arrêt, mais garde encore tout son potentiel.

Reste à espérer qu’après ces quelques semaines de vie ralentie imposées par le virus, le monde ne basculera pas dans un métabolisme de compensation avec plus d’hydrocarbures, plus de plastiques d’emballage, plus de commerce en ligne, plus d’étalement urbain, moins de commerce en vrac et de transports en commun, etc. Espérons qu’après cette cure d’amaigrissement qui semble avoir fait du bien à notre précieuse planète, la machine économique désireuse de recharger pleinement ses bourrelets ne décuplera pas son activité de prédation sur les ressources de la biosphère.