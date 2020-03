Débats

Autochtones: la réconciliation, mais comment?

Le Canada a connu, pendant ce mois de février 2020, une crise de grande ampleur qui a affecté l’économie du pays en général et de certaines régions en particulier, en plus de raviver les tensions, toujours latentes, entre les membres des Premières Nations et les autres habitants du Canada. À l’issue de cette crise, après le démantèlement des barricades qui obstruaient certaines voies ferrées, un certain nombre d’Autochtones et de non-Autochtones ont lancé un appel à la réconciliation.