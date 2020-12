Débats

Claude Castonguay 1929-2020

Le père (aussi) des petites causes

Tout le monde a souligné l’immense contribution de Claude Castonguay à la société québécoise, notamment comme « père » de l’assurance maladie. Ce géant a été l’acteur central de plusieurs causes importantes de notre histoire contemporaine (régime des rentes, CLSC), mais aussi de causes plus modestes. L’une d’entre elles a été la mise sur pied de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM au milieu des années 1990.