Pierre Laporte était mon grand-père

Dans les années 60, certains Québécois choisissent la violence comme expression politique et blessent, tuent et traumatisent d’autres Québécois au nom de leur cause. Parmi leurs nombreuses victimes, l’une se démarque par sa notoriété : Pierre Laporte, dont le nom évoque maintenant plus un pont qu’une personne. À l’heure où la polarisation politique et la violence envers nos élus augmentent de manière importante, permettez-moi de lui rendre son humanité : c’était mon grand-père.