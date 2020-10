Boucar Diouf Débats

Fierté égratignée

« La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne… et personne ne sait pourquoi ! » Ainsi disait Einstein dans cette sagesse qui semblait décrire notre traversée du désert face au virus. Est-ce que ça va bien aller ? On l’espère, malgré tout ce qui ne va pas. Cela dit, je propose de remplacer ce positivisme par une expression plus fataliste du genre « c’est ça qui est ça… »