Débats

La population a confiance dans les sciences

Avec la pandémie de COVID-19, la science a été comme jamais projetée à l’avant-scène de l’actualité, et pour cause. Ici comme ailleurs dans le monde, elle a été – et demeure – une de nos meilleures alliées pour faire face à cette crise sanitaire majeure. Dès les premiers signes de la pandémie, la communauté scientifique s’est mobilisée pour démystifier le virus, développer des traitements et des vaccins, et proposer les meilleurs moyens pour éviter la propagation. Les gouvernements, les journalistes, le grand public, tous se sont tournés vers les scientifiques pour mieux comprendre la situation : parce que la science leur inspire confiance.