Au cœur même de la plus importante relance économique que le Québec ait connue, il y a urgence d’agir et d’unir nos forces afin d’assurer l’avenir de nos organisations.

Mélanie Paul

Présidente d’Inukshuk Synergie et coprésidente d’Akua Nature, et 32 signataires*

Il a été démontré à maintes reprises que la diversité et l’équité permettent aux organisations d’être plus fortes, plus innovantes et plus profitables. La contribution de la diversité sous toutes ses formes (genres, âges, orientations sexuelles, traits psychologiques et physiques, origines culturelles, croyances, etc.) est garante de croissance économique et humaine.

Malgré tout, il reste encore beaucoup de progrès à faire en la matière au sein des instances décisionnelles de nos organisations. Il existe une multitude de freins, conscients et inconscients, tels que les préjugés, la discrimination et le racisme, qui sont encore trop présents. Ces biais limitants et cette méconnaissance face à l’autre nuisent à la promotion et à l’application globale de la diversité dans nos entreprises, et par le fait même à nos performances et au développement de ces dernières.

Tous un rôle-clé à jouer

Le Québec a tout ce qu’il faut pour se positionner comme un leader mondial dans la réussite de cette relance économique. Pour ce faire, nous devons plus que jamais unir nos différences pour en faire des forces. Nous sommes convaincus que la promotion de la diversité et la mise en place de bonnes pratiques et d’initiatives à dimension humaine au sein de nos organisations nous permettront d’assurer l’avenir de nos entreprises et la prospérité du Québec.

Nous, les 33 signataires de cette lettre ouverte, annonçons aujourd’hui nos engagements, qu’ils soient par exemple d’atteindre des taux spécifiques de parité, d’offrir des formations à nos employés ou encore de modifier notre façon de recruter, dans l’espoir de vous encourager à en faire autant.

Nous lançons donc un appel à tous les membres de la communauté d’affaires québécoise à se joindre au mouvement en prenant des engagements clairs et chiffrables visant la diversité au sein de leurs organisations et dans le milieu des affaires.

En prenant part à #EnsembleInc, nous reconnaissons faire partie de la solution pour un avenir misant sur l’équité et la diversité dans le milieu des affaires et sommes d’avis que le temps des promesses et des discours doit laisser place aux actions.

L’avenir de nos communautés sera florissant, car nous laissons nos peurs de côté et apprenons à mieux nous connaître. Appuyons-nous les uns sur les autres, partageons nos forces et nos réussites, ouvrons nos portes à la différence et participons tous ensemble au développement économique, social et humain du Québec.

> Consultez le site internet du mouvement #EnsembleInc

* Cosignataires : Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec ; David Bensadoun, président-directeur général du Groupe ALDO ; Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International ; Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec ; Chantale Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège des administrateurs ; Étienne Crevier, fondateur de BiogeniQ ; Albert Dang-Vu, coprésident de Mirego ; Isabelle Dessureault, chef de poste au Bureau du Québec à Barcelone ; Jean-Francis Durocher, cofondateur de Bite Size Entertainment, agence marketing ; Marc Dutil, président de Groupe Canam ; Robert Dutton, administrateur de sociétés et mentor ; Olga Farman, associée directrice, Québec, de Norton Rose Fulbright ; Farnel Fleurant, fondatrice et présidente de Workind ; Carl Gauthier, président-directeur général de Revenu Québec ; Andrea Gomez, présidente-directrice générale d’OMY Laboratoires ; Sophie Gupta directrice de YaleTown Partners et cofondatrice du Fonds Égalité ; Anne-Marie Hubert, associée directrice, Est du Canada, EY ; Ève Laurier, directrice générale d’Edelman ; Pholysa Mantryvong, président-directeur général et fondateur d’Enkidoo Technologies inc. ; Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International ; Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente marketing et expérience clients de Panthera Dental ; Marie-Pier St-Hilaire, présidente-directrice générale d’Edgenda ; Martine St-Victor, présidente de Milagro Atelier de Relations Publiques ; Marie Nolwenn Trillot, présidente et associée chez Totem ; Gwenaelle Thibaut, présidente d’Équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Marie-Ève Blanchette-Desloges, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Chloé Freslon, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Mike Kallas, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Marc-André Laurier Thibault, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Geneviève Marcotte, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Mona-Lisa Prosper, équipe instigatrice de #EnsembleInc ; Alex-Sandra Thibault, équipe instigatrice de #EnsembleInc