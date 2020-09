En réponse au texte de François Lambert, « Mettre en lumière nos initiatives »*, publié le 18 septembre

Pascal Leduc

Président, Leduc stratégie et gestion commerciale Inc.

M. Lambert,

J’ai lu votre contribution dans La Presse du 18 septembre. Premièrement, je salue votre implication dans l’espace public, en souhaitant que d’autres entrepreneurs, comme vous et moi, le fassent également. Il est temps de démystifier le monde entrepreneurial qui n’est pas monolithique et qui aurait intérêt à fuir les phrases « mononcles » et manipulatrices du genre : « Vous êtes entrepreneur alors normalement vous savez ce que cela veut dire. »

Vos propos sur Amazon sont intéressants et il faudra effectivement clarifier les visées d’un localisme qui favorise les entreprises d’ici tout en reconnaissant la contribution d’entreprises internationales lorsque celles-ci respectent les us et coutumes locales. Gros travail à faire à ce niveau.

Ensuite, vous laissez Amazon pour y aller d’une comparaison entre le Québec et la Corée du Nord.

Comme si Québec solidaire monopolisait notre univers mental et convertissait au communisme à la pelle au nom du « Québec aux Québécois ».

Vous écrivez ça au premier ministre du Québec ? Et vous rajoutez sans trop d’explications que la mondialisation est une richesse.

Vous n’avez pas entendu parler de pénuries de biens médicaux et de dépendance face à l’étranger lors de la récente crise ? Les biens essentiels, ça ne vous dit rien ? Et Montréal qui s’anglicise au nom de la mondialisation heureuse ?

Pour terminer, au sujet du Panier bleu, la « mauvaise bonne idée » que vous brandissez comme un verdict sans appel, votre certitude en étonnera plus d’un. Vous vous désolez que « personne n’en parle sur les réseaux sociaux ». Qui a dit que c’était un concours de popularité en ligne ? Allez sur LinkedIn voir l’engouement de gens d’affaires de chez nous ! Et puis, le Panier bleu a fait plusieurs appels aux entrepreneurs pour qu’on participe à leurs chantiers de réflexion. Pourquoi ne pas vous impliquer ? Seriez-vous allergique à la participation ? Voulez-vous encore parler de Kim Jong-un ?

* Lisez « Mettre en lumière nos initiatives »