La rentrée 2020 et l’année scolaire à venir seront particulières pour les milliers de jeunes Québécoises et Québécois, du niveau préscolaire jusqu’à l’université.

Andrée Mayer-Périard

Présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative, et plus de 40 autres signataires*

Les derniers mois ont été marqués par de nombreux bouleversements : la pandémie a eu des répercussions sur la vie des jeunes et de leur famille. Ils arriveront à l’école avec ce bagage singulier dans une rentrée atypique, mais certainement heureuse pour eux. Nous avons le devoir de nous assurer qu’ils commencent ou reprennent leur parcours scolaire avec enthousiasme et engagement, mais aussi de garder l’œil ouvert, avec bienveillance, pour leur bien-être tout au long de l’année.

Nous comprenons qu’il peut être difficile pour certains élèves et étudiants de trouver la motivation alors que plusieurs éléments du rituel scolaire, collégial ou universitaire ont été bouleversés. Certains vivront leur premier contact avec le monde scolaire dans un univers transformé et des plus vieux continueront leur cheminement vers le secondaire, la formation professionnelle, la formation des adultes, le cégep ou l’université sans avoir vécu les étapes de transition et les activités de préparation habituelles. Certains ont vu le contexte économique provoqué par la pandémie freiner leur motivation à poursuivre leurs études. D’autres ont participé activement au marché du travail dans les derniers mois et devront reprendre de bonnes habitudes de conciliation études-travail-vie. Une chose est certaine : tous devront faire face à des changements et à de l’incertitude.

De plus, les parents, les établissements d’enseignement, les organismes communautaires et les employeurs devront composer avec des jeunes plus anxieux, dont l’engagement et la motivation fluctueront au courant de l’année.

Plus tard, à l’automne, nous aurons un premier portrait du nombre de jeunes qui auront décidé de suspendre leur projet d’études.

Cela nous démontrera la réelle ampleur des efforts qui devront être déployés afin de nous assurer d’amenuiser les effets de la pandémie sur la persévérance, la réussite et la diplomation de nos jeunes.

Les rentrées scolaires constituent des moments charnières pour les jeunes. Elles sont synonymes de retrouvailles, de promesses de découvertes et d’apprentissages. Dans les prochaines semaines, posons des gestes ensemble pour encourager leur autonomie, les aider à développer leur résilience et leur capacité à faire face à la nouveauté, et, surtout, donnons-leur confiance en eux-mêmes.

Aujourd’hui, nous souhaitons rappeler qu’il y a un avenir prometteur pour les jeunes malgré les difficultés des derniers mois. Plus que jamais, le Québec a besoin de tous ses talents et d’une main-d’œuvre qualifiée pour sortir de cette crise. Nous serons là pour les soutenir, cette année et pour les autres à venir.

Ils sont l’avenir.

