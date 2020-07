La lettre s’adresse à la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery

Guylaine Cormier

Résidante de Notre-Dame-de-Grâce

Madame Montgomery, je suis une résidante de Notre-Dame-de-Grâce, propriétaire d’un duplex dans la rue de Terrebonne, un parent, une cycliste, une marcheuse et aussi une gestionnaire en télétravail.

Le 17 juillet, à ma grande surprise, des employés de la Ville sont venus installer des pancartes interdisant le stationnement des deux côtés de la rue de Terrebonne, une artère sous la responsabilité de la ville-centre. Ces employés municipaux nous ont appris que les élus de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont décidé qu’il n’y aurait plus d’espaces de stationnement des deux côtés de la rue de Terrebonne entre les rues Madison et Girouard afin d’y aménager une piste cyclable temporaire.

Les citoyens du quartier Notre-Dame-de-Grâce (NDG) n’ont pas été informés ni consultés sur ces changements majeurs.

Est-ce possible de nous expliquer cette façon cavalière de traiter vos citoyens ? Comment se fait-il qu’aucune information n’ait été transmise aux résidants du quartier ? Et pourtant, lorsque la Ville veut nous joindre concernant le plomb dans l’eau, les comptes de taxes, les contraventions ou pour les élections, vous y arrivez facilement.

Je ne comprends vraiment pas cette façon de faire. Est-ce un coup de tête ? Quelle était l’urgence ? Urgence sanitaire ? Si oui, la COVID-19 a bon dos.

Est-ce plutôt une façon de prendre des décisions en catimini, en conseil d’arrondissement, sans passer par la ville-centre, car cette artère est sous sa responsabilité ? Avez-vous effectué des études concernant l’impact sur le retrait des espaces de stationnement et sur les déplacements dans le quartier Notre-Dame-des-Neiges, et plus précisément dans la rue de Terrebonne et les rues avoisinantes ?

Pourquoi enlever tous les espaces de stationnement dans une période où nous sommes obligés de travailler à la maison en télétravail ? Actuellement, cela donne vraiment le goût de déménager à l’extérieur de l’île de Montréal. Combien d’espaces de stationnement avez-vous supprimés ? Avez-vous des solutions pour les contribuables qui n’ont pas d’espaces de stationnement attenant à leur propriété ? Sachez qu’il n’y a pas d’allées de stationnement devant plusieurs résidences du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Lors du nettoyage des rues, c’était difficile de trouver un endroit où garer les voitures et ce sera pire maintenant. En plus, il y a de gros travaux effectués par la Ville (conduites d’eau, égouts, corridors sanitaires, etc.) dans différentes rues du quartier.

Je suis pour l’ajout de pistes cyclables, mais avez-vous envisagé d’autres solutions pour la rue de Terrebonne ? Par exemple, la rue de Terrebonne pourrait devenir une rue à sens unique vers l’est et vous n’auriez pas à enlever d’espaces de stationnement. Ainsi, cela permettrait d’ajouter des pistes cyclables sécuritaires pour les citoyens. Comme résidante, sachez que j’apprécie l’ajout de pistes cyclables fait au fil des ans dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Nous sommes très bien desservis.

Mme Montgomery, dans les circonstances, devrons-nous aménager des espaces de stationnement sur nos terrains en enlevant nos pelouses, nos arbres et nos fleurs ?

Merci de mieux considérer les citoyens de NDG, dont les résidants de la rue de Terrebonne et des rues avoisinantes.