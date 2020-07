Débats

Libérez les tables dans la ville!

Une des plus belles images qui soient sorties de l’adaptation des villes à la pandémie, c’est certainement les terrasses de restaurants qui s’étendent librement sur les places, dans les rues et les parcs. À Montréal, certaines rues, comme Bernard, arborent en ce moment des airs d’Europe. C’est d’ailleurs une des grandes différences entre l’Europe et l’Amérique du Nord : on est plutôt habitué ici à garder les tables derrière des enclos, pour que rien ne dépasse. On a même fixé des règlements interdisant aux restaurateurs d’installer des terrasses représentant plus de 50 % de leur superficie intérieure.