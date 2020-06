Débats

Pour une relance juste, verte et prospère

Imaginer un monde plus juste et plus vert tout en étant prospère peut paraître bien lointain, voire hypothétique. Au mieux, on pense que le changement se fera une petite victoire à la fois et que ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui pourront témoigner de cette nouvelle réalité. Et si la COVID-19 était un accélérateur ? Et s’il était possible d’établir les bases d’un nouveau monde dès le lendemain de la pandémie ?