« Nous soulignons [la] résilience [des finissants du secondaire], leur persévérance et leur capacité d’adaptation qui, en particulier en cette période de pandémie, auront été remarquables », écrivent les auteurs de cette lettre.

Aujourd’hui, le 19 juin, nous levons notre chapeau aux plus de 90 000 jeunes qui terminent leur parcours du primaire, aux près de 71 000 adolescents qui franchissent un pas important en finissant leur cinquième secondaire, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont complété des formations professionnelles, collégiales ou universitaires.

Andrée Mayer-Périard, Sandrine Faust et Nicole Tardif

Respectivement présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative, directrice générale d’Alloprof et directrice générale des communications et image de marque de Télé-Québec

Aujourd’hui, le 19 juin, le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec s’unissent pour déclarer la Journée des finissants ! Cette journée vient s’inscrire en complément de la soirée toute spéciale réservée aux finissants du secondaire, le Bal MAMMOUTH à Télé-Québec.

Nous souhaitons mettre de l’avant l’importance de ce moment charnière de leur vie. Nous soulignons leur résilience, leur persévérance et leur capacité d’adaptation qui, en particulier en cette période de pandémie, auront été remarquables. Nous sommes convaincus que les finissants et les finissantes de cette année ressortiront grandis de cette expérience et que leur chemin en sera enrichi.

La fin d’études est une étape importante dans la vie d’un individu, mais aussi de la collectivité. En plus de s’épanouir, les jeunes qui achèvent leur formation nous font un cadeau inestimable. Ces jeunes bâtiront le Québec de demain. Les jeunes ont entre leurs mains tous les outils nécessaires pour foncer. Ils ont le pouvoir de leur avenir et du nôtre. Ils doivent savoir que nous sommes avec eux. Les derniers mois nous ont fait réaliser que nous ne le soulignons pas assez. Il est grand temps de reconnaître collectivement à sa juste valeur le mérite de leur réalisation. C’est pourquoi nous avons décidé de leur offrir une journée en guise de reconnaissance.

Plus d’une centaine d’organisations du milieu scolaire, communautaire, municipal, philanthropique et des affaires se sont joint à l’initiative. Nous vous invitons à faire de même en prenant aujourd’hui le temps de féliciter un finissant, d’afficher le logo spécialement créé pour la Journée des finissants et d’utiliser le mot-clic #fiersdenosfinissants sur les médias sociaux. Vous participerez ainsi à la reconnaissance de tous les efforts déployés par nos jeunes. Ensemble, nous sommes tous fiers de nos finissants !

Consultez

la liste complète des adhérents https://www.journeesperseverancescolaire.com/actualites/journee-des-finissants