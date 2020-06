Débats

Le masque à la rescousse des transports collectifs

Nous sommes scientifiques, médecins et épidémiologistes, mais aussi membres de Projet Montréal (dont un ex-président et une ex-candidate), le parti municipal de la mairesse Valérie Plante et de la majorité des conseillers municipaux de Montréal. Sur ces deux plans, sanitaire et urbanistique, nous nous inquiétons de la faible utilisation actuelle des transports en commun à Montréal, de la faible proportion de personnes âgées et de la faible proportion (peut-être 50 %) d’usagers portant un masque filtrant dans le métro et les autobus. La STM et la Ville de Montréal peuvent et doivent remédier à cette situation.