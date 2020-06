Débats

La descente vers une guerre civile ?

Si on passe en revue les presque quatre ans de la présidence Trump et que cet examen montre que ce président est véritablement déchaîné, dans le sens anglais du terme « unhinged », plus on se rapproche du 8 novembre, date de l’élection présidentielle américaine, et plus on est en droit de s’inquiéter du risque de guerre civile aux États-Unis.