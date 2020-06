Jocelyn Coulon Débats

L’OTAN et le G7: l’ordre occidental est-il menacé ?

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les architectes du nouvel ordre occidental ont eu pour objectif de fonder des institutions qui reflétaient leurs intérêts communs. Ils y trouvaient une cohérence et un liant politique, économique et militaire face au camp communiste. Avec l’effondrement de l’adversaire, il semble maintenant en voie de se déliter, miné de l’intérieur par ses membres aux intérêts de plus en plus divergents. L’OTAN et le G7 en font aujourd’hui les frais.