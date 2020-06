Débats

Préposés: ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait tomber la fièvre

Quand une personne décide de faire des études, elle investit dans son capital humain. Elle décide de repousser à plus tard son entrée sur le marché du travail et de renoncer à un salaire immédiat pour acquérir des connaissances et des compétences. Elle aspire à un meilleur salaire avec plus de responsabilités et des conditions de travail stimulantes et attrayantes.