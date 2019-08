Jouer les touristes !

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la chronique de Patrick Lagacé du 28 juillet dernier. Comme lui, je me suis déjà posé la question sur la nécessité de voir les incontournables touristiques, ceux que l'on se sent obligé de visiter lorsqu'on a la chance de voyager.

Je déplore l'envahissement de certains lieux par des nuées de touristes et comprends tout à fait les mesures de contingentement et de restrictions imposées pour sauvegarder l'intégrité de ces endroits (Venise, Dubrovnik, Barcelone, la muraille de Chine, etc.). Je pense néanmoins qu'il serait dommage de se priver de ces oeuvres d'art et monuments exceptionnels.

Native de Paris, j'y suis revenue dans la vingtaine et j'y ai vécu des moments exaltants, parfois difficiles, des expériences riches qui ont su me forger le caractère !

Étudiante en art dramatique au Cours Florent, je me suis mise à travailler assez rapidement. Les hauts et les bas du métier d'actrice font en sorte qu'il est impératif de savoir gérer ses temps libres. Ma mère, inquiète et protectrice, me répétait souvent : « L'oisiveté est mère de tous les vices ». Je crois que c'est en partie grâce à cette maxime, ou à cause d'elle, que je suis incapable de ne rien faire. J'ai des défauts, mais pas ceux de la paresse et de l'oisiveté !

Bref, comment combler mes temps libres ? Telle une touriste aguerrie, je visitais l'extraordinaire ville de Paris. Il fut un temps où je pouvais affirmer fièrement que je la connaissais comme le fond de ma poche. Paris était une amie qui savait me consoler, m'apaiser. Il me suffisait d'arpenter ses quartiers, ses rues, ses petites places, ses musées, ses monuments ; l'effet était immédiat.

Bien que mes enfants aient connu la Ville Lumière tout petits, ils n'en avaient gardé qu'un vague souvenir et souhaitent y retourner. Est-ce la tristesse de voir Notre-Dame en feu à la mi-avril, ou simplement de réaliser combien le temps passe vite (ils sont déjà ados !), j'ai eu envie de leur faire découvrir mon Paris, mes repères, mais également celui des touristes, c'est-à-dire les fameux incontournables !

Malgré l'attente, la canicule, n'est-ce pas fantastique de monter dans la tour Eiffel et d'y voir Paris à nos pieds ?