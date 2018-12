Quinze prédictions pour 2019

OK, on fait un pacte, chers lecteurs. J'émets 15 prédictions pour l'année 2019. Mais si je me trompe, vous ne me le reprochez pas ! C'est simplement un jeu, une manière d'analyser des trucs qui retiendront l'attention au cours des 12 prochains mois. Là-dessus, je plonge...

1. TIGER WOODS NE REMPORTERA PAS LE TOURNOI DES MAÎTRES

Je sais, le monde du golf est en effervescence depuis septembre dernier, lorsque Tiger a remporté le Championnat du circuit de la PGA, sa première victoire en cinq ans. Il comptera parmi les favoris au Tournoi des Maîtres d'avril prochain. S'il est dans la course jusqu'à l'ultime traversée d'Amen Corner le dimanche après-midi, l'intérêt sera gigantesque. Tiger sera peut-être dans le coup jusqu'au bout, mais il ne recevra pas un nouveau veston vert. Plusieurs jeunes loups seront à ses trousses et les meilleurs d'entre eux ne seront pas intimidés par sa présence. Bien sûr, on peut gagner un majeur après l'âge de 40 ans. Mais les trois derniers golfeurs ayant réussi cet exploit l'ont fait à l'Omnium britannique, où l'expérience et la patience valent de l'or. Les chances de Tiger seront meilleures en juillet en Irlande du Nord (mais il ne gagnera pas davantage).

2. ALEXANDER ZVEREV S'IMPOSERA DANS UN TOURNOI MAJEUR

Le « Big 3 » du tennis demeure au sommet après toutes ces années. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté les huit derniers tournois majeurs. On a cru un moment que la génération des Milos Raonic, Kei Nishikori et Grigor Dimitrov s'imposerait au sommet du tennis masculin. Ça n'a pas été le cas. Les membres du « Big 3 » refusent de dire leur dernier mot. À part eux, seuls Andy Murray, Marin Cilic, Stan Wawrinka et Juan Martin del Potro ont remporté un majeur depuis 2006. Un véritable changement de garde n'est pas pour 2019. Mais la nouvelle génération, celle des Alexander Zverev et Denis Shapovalov, amorce sa percée. Et Zverev remportera un premier majeur en carrière cette année. Et ce sera dès janvier en Australie.

3. EUGENIE BOUCHARD DANS LE TOP 50

Les attentes envers Eugenie Bouchard ont beaucoup diminué depuis sa saison magique de 2014. Alors éliminons la possibilité qu'elle rejoigne le top 10 ou atteigne le carré d'as d'un majeur. Mais si elle gère mieux ses matchs et conserve ses moyens quand la lutte est serrée en troisième manche, elle pourrait accumuler assez de points pour percer le top 50. Ce serait déjà un bon pas en avant.

4. HÉLAS, LA DÉROUTE DES ALOUETTES SE POURSUIVRA

Les Alouettes ont miné leurs chances de rebondir en 2019 en refusant de rebâtir leur direction football. Le travail du DG Kavis Reed n'est pas convaincant et je vois mal comment il fera mieux en sachant qu'il joue son poste. Pas facile pour un gestionnaire de s'imposer dans les circonstances. À moins que Johnny Football sauve l'équipe, ce dont je doute, les Als rateront les séries éliminatoires pour la cinquième saison d'affilée. C'est dommage pour l'organisation, mais aussi pour Montréal.

5. CH : UN BILAN SOUS LE SIGNE DE L'ESPOIR

Si le CH participe aux séries éliminatoires, son parcours sera court. Pas grave, le bilan de fin de saison sera plus joyeux que lors des trois derniers printemps, même celui ayant suivi l'élimination en première ronde face aux Rangers de New York en 2017. Pourquoi ? Parce que l'espoir est de retour. De jeunes joueurs doués (Ryan Poehling, Nick Suzuki, Josh Brook) auront bientôt un impact significatif au sein de l'équipe. Le prochain camp d'entraînement s'annonce déjà intéressant.

6. LA COUPE AUX PREDATORS

Je n'ai pas changé d'idée à ce sujet. Même prédiction qu'en octobre dernier. C'est l'année des Predators. Et le vainqueur du Conn-Smythe ? Inutile de répondre à la question, je ne veux pas provoquer de chicane.

7. SOCCER : UNE MÉDAILLE POUR LES CANADIENNES

La Coupe du monde de soccer féminin aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. John Herdman ne dirige plus l'équipe canadienne (il est maintenant à la tête de celle des hommes), mais son travail de reconstruction après la décevante Coupe du monde de 2011 a transformé le programme. Équipe Canada montera sur le podium dans ce tournoi qui s'annonce passionnant.

8. L'IMPACT : SÉRIES ET CRISE ANNUELLE

À sa première saison en Major League Soccer (MLS), Rémi Garde a eu besoin de temps pour trouver ses repères. Mais l'entraîneur de l'Impact a appris et s'est imposé après un début de saison chaotique. Il faudra beaucoup d'efforts, mais si l'équipe amorce le calendrier sur le bon pied, une place en séries est dans les cartes. Chose certaine, comme c'est l'habitude, on ne s'ennuiera pas avec l'Impact en 2019, une organisation abonnée à sa crise annuelle. Déjà hâte de voir ce qui provoquera la prochaine.

9. CAROLINE OUELLETTE, UN PARCOURS QUI NE RALENTIRA PAS

Quadruple médaillée d'or olympique, Caroline Ouellette a été nommée entraîneuse des Canadiennes de Montréal, de la Ligue canadienne de hockey féminin, où elle est appuyée par Danièle Sauvageau. C'est une nouvelle étape dans son parcours de coaching qui progresse à grande vitesse. L'année 2019 lui permettra d'ajouter à ses expériences déjà considérables. Sa carrière derrière le banc est prometteuse. Un jour, elle dirigera Équipe Canada aux Jeux olympiques.

10. LES JEUX D'HIVER DE 2026 EN ITALIE

Le Comité international olympique (CIO) choisira en juin la ville hôte des Jeux d'hiver de 2026. Après le désistement de plusieurs candidates (dont Calgary), Stockholm et Milan/Cortina d'Ampezzo demeurent en lice. Dans les deux cas, les appuis gouvernementaux sont en deçà des normes habituelles. Le CIO espère simplement que les deux projets seront encore sur les rails le jour du vote. Milan/Cortina conservera sa longueur d'avance et l'emportera.

11. UNE SAISON « RÉVÉLATION » POUR ANNE-CATHERINE TANGUAY

La golfeuse de 27 ans jouera de nouveau sur le circuit de la LPGA en 2019. Dans une entrevue avec mon collègue Michel Marois plus tôt ce mois-ci, elle a expliqué que l'expérience acquise cette année lui serait profitable. Plus confiante, elle réussira quelques performances qui nous en mettront plein la vue.

12. LE SUPER BOWL AUX...

Les prétendants au titre ne manquent pas : Rams et Chargers de Los Angeles, Chiefs de Kansas City, Saints de La Nouvelle-Orléans... Comme j'aime choisir une équipe légèrement négligée par rapport aux premières de classe, j'opte pour les Bears de Chicago et leur redoutable défense. (Non, Miguel, ce n'est pas la saison des Steelers...)

13. LANCE STROLL FERA TAIRE LES CRITIQUES

Le jeune pilote a du talent et on le verra en 2019. Il se retrouvera au volant d'une voiture beaucoup plus performante que la Williams. Cela lui permettra d'engranger des points de manière régulière et de monter deux fois sur le podium, même s'il ne remportera pas de course. Ce changement d'écurie annonce un super Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve en juin.

14. LES CHANGEMENTS SE POURSUIVRONT

La refonte de la Coupe Davis, les modifications au bris d'égalité aux Internationaux d'Australie et le nouveau calendrier de la PGA (golf professionnel) illustrent les récents changements survenus dans le sport. Cette tendance s'accentuera. L'industrie est concurrentielle et les dirigeants doivent être créatifs. Le baseball, par exemple, réfléchit à des manières de dynamiser l'offensive. En revanche, l'idée d'intégrer les sports électroniques aux Jeux olympiques semble heureusement oubliée.

15. LNH : LE PRÉAVIS SERA DONNÉ

La convention collective en vigueur dans la LNH est valable jusqu'en septembre 2022. Les propriétaires et les joueurs ont cependant la possibilité d'y mettre fin en septembre 2020. Pour cela, ils doivent donner un préavis au plus tard en septembre prochain. Une des deux parties exercera cette option. Et on parlera abondamment de négociations au cours des mois suivants.