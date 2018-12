Sous le sapin du monde des sports

À MARC BERGEVIN

Résister à la tentation de sacrifier un morceau d'avenir, qu'il s'agisse d'un espoir ou d'un choix de première ou de deuxième ronde du repêchage, pour régler des problèmes à court terme. Si le CH participe aux séries, déjà une lourde commande, ses chances de créer la surprise seront minuscules. Il faut bâtir en fonction de l'avenir, pas du présent.

À GEOFF MOLSON

Le courage de rappeler à son DG la règle qui précède... si nécessaire ! Bien sûr, le président du CH aimerait voir son équipe en séries. En lui offrant une seule - et très courte - participation au tournoi de la Coupe Stanley en trois ans, son état-major ne l'a pas gâté. Mais le CH engrange assez de profits pour respecter son nouveau plan et éviter les mauvais raccourcis.

AUX PARTISANS DU CANADIEN

De la patience, encore de la patience. Le Canadien deviendra une véritable menace dans la LNH le jour où Jesperi Kotkaniemi sera un joueur dominant. Les prétendants à la Coupe Stanley ont besoin d'un surdoué en attaque et le jeune Finlandais répond à cette définition. Mais il doit d'abord faire ses classes.

À NOUS TOUS, LES FANS DE HOCKEY

Le maintien du hockey offensif dans la deuxième moitié de la saison. La LNH nous offre son hockey le plus excitant et le plus créatif depuis longtemps. Souhaitons que les jeunes premiers du circuit (McDavid, Laine, Chabot, Matthews, Petterson et les autres) continuent de transformer la LNH et de nous en mettre plein la vue.

À JONATHAN TOEWS

J'ai toujours éprouvé un grand respect pour ce joueur unique. C'est un peu triste de voir son équipe et lui sur la pente descendante après avoir remporté trois fois la Coupe Stanley en six ans. Inutile d'envisager un rebond des Blackhawks de Chicago dans la deuxième moitié de la saison, ça n'arrivera pas. Mais espérons que Toews connaisse une suite de carrière plus stimulante que ce qu'on voit à l'heure actuelle.

À ALEX ANTHOPOULOS

Une participation à la Série mondiale. Le DG originaire de Montréal a hérité d'une équipe pleine de promesses en prenant les commandes des Braves d'Atlanta avant la dernière saison. Mais comme durant ses belles années à Toronto, il ajoute des pièces au puzzle et gère avec audace et efficacité sa formation. L'ajout de Josh Donaldson pourrait être le coup par excellence de la prochaine saison dans le baseball majeur.

AUX JOURNALISTES « VOTANTS » COUVRANT LE BASEBALL

La sagesse de ne pas élire Barry Bonds et Roger Clemens au Temple de la renommée. Ils n'y ont pas leur place.

À DANNY MACIOCIA

Un circuit où la saison « régulière » de ses Carabins ne se résumerait pas aux deux matchs contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Des initiatives doivent être prises pour donner un sens au calendrier du football universitaire dans l'ensemble du Canada. Au Québec, la disparité entre les deux meilleurs clubs et leurs infortunés rivaux est trop forte pour maintenir l'intérêt des fans.

À ANTHONY CALVILLO

Une grammaire Grevisse ? Non, pas tout de suite. Ce serait déjà très bien si le nouvel adjoint des Carabins était capable d'exprimer quelques idées simples en français avant l'automne. Souhaitons-lui la résilience de mener cette première étape à bien avant de viser encore plus haut. S'il devient bilingue, Calvillo pourrait avoir un impact profond sur notre football durant des années.

À FÉLIX AUGER-ALIASSIME

Une saison 2019 sans blessures. La prochaine grande vedette du sport québécois - et pas seulement du tennis - progresse à un rythme rapide et le jour n'est pas loin où son nom sera connu aux quatre coins de la planète sportive.

À LINDSEY VONN

Le record pour le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde, détenu par Ingemar Stenmark (86). Des blessures ont compromis son début de saison, mais elle devrait reprendre bientôt la compétition. Vonn affiche 82 gains à son palmarès.

À ROGER FEDERER

Un 21e titre majeur, ce qui serait exceptionnel à l'âge de 37 ans. Et souhaitons-nous de le voir à Montréal lors de la Coupe Rogers d'août prochain.

À NAOMI OSAKA

La capacité de composer avec son nouveau statut, celui de star du tennis féminin. Depuis sa victoire à l'Omnium américain en septembre dernier, elle a signé de nombreux contrats de commandite et est demandée partout. (Selon plusieurs médias, son contrat avec Adidas est d'une valeur annuelle de 8,5 millions US.) L'adaptation à cette nouvelle vie comportera son lot de défis. Le principal : rester concentrée sur son tennis.

À THOMAS BACH

Une introspection. Le président du Comité international olympique (CIO) doit analyser pourquoi de nombreuses villes occidentales refusent de soumettre leur candidature aux Jeux d'hiver au lieu de simplement attribuer ces refus à des facteurs externes à son organisation. Oui, des initiatives porteuses ont été adoptées sous sa direction. Mais ce n'est pas suffisant. Bach doit aller plus loin et admettre ceci : ce n'est plus le CIO qui fait une fleur à une ville en lui attribuant les Jeux, mais l'inverse.

À DANIÈLE SAUVAGEAU

Le maintien de cette passion inspirante pour le sport qui, au-delà de son influence dans le hockey, fait d'elle une personnalité clé de la société québécoise.

À JOEY SAPUTO

Une journée douce et ensoleillée le samedi 13 avril. Pour la première fois de son histoire en MLS, l'Impact amorcera sa saison locale au stade Saputo plutôt qu'au Stade olympique. Pas sûr que ce soit une riche idée d'attendre si longtemps avant de renouer avec le public montréalais : l'équipe aura disputé son premier match à l'étranger six semaines plus tôt.

À GARY BETTMAN

S'inspirer du commissaire du baseball, Rob Manfred, et analyser avec enthousiasme la perspective d'ajouter une équipe du Québec à son circuit.

AUX COMMENTATEURS DE GOLF À LA TÉLÉ AMÉRICAINE

De la modération quand Tiger Woods cale un roulé de 10 pi ou expédie son approche tout près du fanion. Non, il n'est pas le premier joueur de l'histoire à réussir ces coups-là. Inutile de faire comme si c'était le cas.

À ALYSON CHARLES

L'atteinte de ses rêves. La jeune Montréalaise est un brillant espoir en patinage de vitesse sur courte piste. Elle a la chance d'apprendre en côtoyant la médaillée olympique Kim Boutin. Son avenir s'annonce brillant.

À PATRICK LEDUC

Bien du bonheur dans son nouveau poste avec l'Impact. Mais on s'ennuiera de ses commentaires pertinents, de son ton mesuré et de son bulletin d'après-match. Les médias perdent un commentateur de premier plan.

À BILL BELICHICK

L'apprentissage du sourire.

À KAVIS REED

Du flair.

ET À VOUS TOUS, CHERS LECTEURS

Beaucoup de plaisir à suivre le sport en 2019 !