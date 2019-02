Après les négationnistes du climat, les négationnistes de la version « officielle » du 11-Septembre et toute la trâlée de négationnistes de toutes sortes que l'internet fait remonter dans le réel comme un refoulement d'égout depuis 10, 15 ans, le Québec a découvert lundi qu'il existe une telle chose que les négationnistes de la rotondité de la Terre.

Pour mémoire, la « Personnalité » de l'année 2006 du magazine Time était nous tous, individuellement, « TOI » : « YOU », comme dans YouTube. La plateforme de diffusion de vidéos était alors en plein essor, on devinait à peine son potentiel, fourmilière de contenu généré par des millions de personnes.

Sont alors nés des lieux où des gens ont vraiment commencé à avoir une vie, comme Facebook... Né en 2004, justement. En 2005, le film négationniste du 11-Septembre Loose Change a vu le jour sur Google Video et sur YouTube, démontrant à quel point une théorie du complot joliment présentée pouvait gagner des adeptes plus vite qu'un Boeing 737.

L'internet a permis à des millions de gens non pas de cesser de « croire » à ceci ou à cela, mais de créer des réalités parallèles parce que des individus aux idées qui ne résistent pas à l'analyse peuvent se trouver et se fédérer dans les réseaux.

On rit, on rit...

Sur la une du magazine Time, fin 2006, sous l'ordi frappé d'un YOU, ces mots :

« Oui, vous.

Vous contrôlez l'Âge de l'information.

Bienvenue dans votre monde. »

Ces paroles étaient prophétiques. Une décennie plus tard, des gens comme Nathalie Lemieux contrôlent bel et bien leur monde, leur information. Ils sont des millions comme elle. La chargée de cours de l'UQTR, quand je lui ai demandé où elle avait fait ses recherches, m'a répondu ceci : « YouTube. »

En 2006, Time avait bien vu ce qui nous attendait, l'époque actuelle où ce qui compte, c'est soi, c'est ce en quoi on croit, nous, en notre for intérieur, au mépris des faits, car de toute façon, il y a les faits alternatifs si les faits sont déplaisants. Et MON université de la vie vaut bien TON doctorat en biologie.

Tout est relatif, tout est biais de confirmation, tout est un signe qu'on nous cache de quoi, tout le reste est conspiration. Dites-le, hurlez-le dans la caméra de votre téléphone, préférablement pendant que votre char roule... Et vous avez une chance de devenir une star dans votre réalité parallèle. C'est comme être une vraie star, le virtuel étant devenu vrai.

Pour chaque croyance sans fondement, pour chaque vexation de la vie moderne, pour chaque préjugé, on peut désormais trouver une communauté pour trouver des « arguments », des « faits », des « références ».

Pas juste un site web qui explique « la vérité », non : une communauté. J'insiste, c'est important. L'incubateur de ces demi-vérités ou faussetés totales, ce sont des communautés virtuelles.

J'ai longtemps pensé que les faits, les vrais, pas ceux entre guillemets, auraient raison de ces flirts avec l'ignorance.

C'est faux.

Les faits ne servent à rien pour ces gens-là quand vous pouvez trouver en un clic 10 000 personnes qui, comme vous, ne « croient » pas à l'efficacité des vaccins, quand vous pouvez communiquer directement avec elles, « liker » leurs photos, voir qui sont leurs enfants, leurs amis, où elles voyagent : vous vous convainquez que vous n'êtes pas plus naïf qu'un autre, regardez, ces gens-là - Amandine en Belgique, Doug dans le Wisconsin, Luc à Drummondville - sont complètement normaux, pourquoi ce serait anormal de douter - comme eux - de la forme de la Terre ? En gang, on sait tout.

Alors on rit, on rit parce que deux fois dans la même journée au Québec, des femmes ont douté de la forme de la Terre. Mais ce n'est pas drôle, enfin pas SI drôle. Il y a des effets bien réels à la prolifération de ces mondes virtuels où on croit n'importe quoi.

Pendant que vous lisez ces lignes, dans l'État de Washington, on déplore une éclosion de cas de rougeole. L'immunité de la population en général diminue parce que de plus en plus de personnes ne se font pas vacciner...

Et le scepticisme face aux vaccins a explosé quand ? Quand l'utilisation de l'internet a commencé à exploser, elle aussi. La chose est documentée. On a aussi documenté à propos des « anti-vaxx » ce que je vous disais plus haut : l'éducation et l'information ne servent à rien pour convaincre ces gens-là.

Ils sont bien au chaud, dans leur monde. Nous sommes tous dans nos mondes.

