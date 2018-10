La fin du monde n'est pas pour aujourd'hui

Ça fait des mois qu'on nous dit que ça va être l'enfer, que les Canadiens vont désormais vivre une sorte de mauvais trip d'un océan à l'autre...

On aime avoir peur, non?

Virus du Nil, bogue de l'an 2000. On aime se faire peur. La peur du crime, la peur de l'Autre. La peur, ça vend. La peur, ça attire l'attention, depuis toujours, ça vient de loin : le sous-titre de la Bible pourrait être «Ce soir, on fait peur aux chrétiens»...

Aux États-Unis, des États ont décriminalisé le pot. Et ça n'a pas été l'apocalypse. La consommation chez les jeunes a baissé, au Colorado. Chez les adultes, elle a augmenté, c'est vrai.

Les citoyens du Colorado et de l'État de Washington ne sont pas devenus des potheads dysfonctionnels dangereux les uns pour les autres.

Prenez les comportements routiers : oui, une étude a noté une hausse des accidents de la route dans ces États. Mais cette étude notait une hausse des accidents... légers. Une hausse modeste, de l'ordre... de 3%.

Pour les accidents graves - avec blessés et morts -, une autre étude a démontré que la fin de la prohibition du pot n'a eu aucun effet sur les routes de l'État de Washington et du Colorado. Cet effet nul du pot légal sur la dangerosité routière n'a pas fait jaser, ici, pré-17 octobre...

Ce qui ne fait pas peur fait moins jaser.

***

Je ne dis pas qu'il n'y a pas de préoccupations légitimes quant à la légalisation du pot. Il y en a. Sur l'âge de consommation, notamment, et sur l'impact sur les jeunes cerveaux. J'aurais aimé savoir ce que la science dit, ne dit pas et ce qu'elle ne sait pas encore.

Ça valait une discussion sérieuse, menée par le gouvernement du Canada, à grand coup de pédagogie. Cette discussion n'a jamais eu lieu.

Cette discussion n'a jamais eu lieu parce que le gouvernement du Canada communique mal. Je sais, c'est drôle à dire que le gouvernement de Justin Trudeau communique mal, étant donné que M. Trudeau est le premier ministre le plus médiatisé de l'histoire récente. Mais tweeter, faire la une du magazine GQ, faire des danses indiennes ou prendre des selfies partout, ça ne veut pas dire qu'on communique bien. On peut communiquer et ne rien dire...

Cesser la prohibition d'une substance largement disponible et largement utilisée (43,3% des Québécois de plus de 15 ans en ont déjà fumé) est un geste sensé.

Ce qui est insensé, c'est de continuer à criminaliser l'usage de cette drogue, comme il fut jadis insensé de prohiber la vente d'alcool.

Mais il fallait faire preuve d'un minimum de pédagogie pour calmer les peurs légitimes, après des années à diaboliser et à criminaliser le cannabis.

Et c'est ici que communiquer devenait crucial. Là-dessus, sur la légalisation du pot, le gouvernement Trudeau est un mauvais pédagogue. Il l'est tout autant sur la taxe carbone, par exemple.

Ottawa a décidé que la légalisation pressait. Les provinces et les municipalités - qui vont appliquer ce droit nouveau avec toutes les subtilités et tous les grincements de dents que cela implique - ont toujours été à la remorque du gouvernement Trudeau, là-dessus.

Ottawa a imposé le principe de la légalisation, les villes et les provinces en gèrent l'application. Méchante différence.

***

Je ne crois pas à l'apocalypse annoncée, donc. Notamment car le pot est déjà une substance largement répandue et utilisée.

Si tu veux en trouver, tu vas en trouver, à moins d'être un ermite. Des idiots qui conduisent gelés, il y en a déjà. De pauvres hères qui font des psychoses parce que leur cerveau interagit mal avec le pot, il y en a déjà.

Je le dis parce qu'à entendre certains chantres de l'apocalypse - médecins, policiers, chercheurs, politiciens, etc. -, c'est comme si l'État allait aujourd'hui commencer à vendre une substance qui est extrêmement difficile à trouver...

C'est bien sûr faux.

David Desjardins, chroniqueur au magazine L'actualité, évoquait récemment l'accès répandu au cannabis et les craintes quant au message-que-la-légalisation-du-pot-envoie-à-notre-belle-jeunesse : «Vous avez peur qu'une succursale de la Société du cannabis ouvre ses portes près d'une école? C'est plate, parce qu'elle est déjà ouverte. Et on n'y vérifie pas l'âge des clients ni la provenance de la marchandise. C'est Kevin, le gérant. Sa case est au deuxième étage, à côté du local de géo. C'est là qu'il tient boutique. Il a aussi des succursales dans la cour d'école, au parc du quartier, sur son compte Facebook. Ouvert tous les jours.»

C'est ça, c'est exactement ça...

J'ajouterais cette lapalissade, camarade Desjardins : la drogue la plus dommageable pour les individus et pour les sociétés, c'est encore et c'est toujours l'alcool, en vente dans plus de 400 succursales de la Société des alcools du Québec et dans des milliers de dépanneurs.

J'ai chroniqué sur l'alcool comme drogue la plus dangereuse il y a exactement un an, alors que déjà le discours apocalyptique sur le pot planait sur le Québec. Je citais une étude du journal médical The Lancet, qui a décortiqué les effets néfastes de 20 drogues légales et illégales sur les individus (toxicité, taux de surdose, niveau de dépendance, maladies connexes) et sur les sociétés (violence associée à la consommation, accidents entraînés par la substance en question, coûts d'hospitalisation).

Alcool : 1re place, de loin.

Le pot? En 8e place.

Pourtant, qui parle d'interdire aux moins de 21 ans l'achat d'alcool?

Personne.

Je ne dis pas que ce serait une bonne chose d'interdire la vente d'alcool aux moins de 21 ans.

Je dis qu'il y a un deux poids, deux mesures : l'alcool est une drogue dont l'acceptation sociale n'est plus à démontrer, c'est la drogue de tout le monde et de sa cousine, célébrée sans gêne dans tous les «jeudredi» près de chez vous.

Cette ubiquité de l'alcool explique pourquoi la CAQ ne parle pas d'en cesser la vente aux moins de 21 ans, comme elle veut le faire pour le pot : il se consomme beaucoup plus d'alcool que de cannabis.

L'alcool est en fait une drogue si acceptée socialement qu'on en vient à croire, ces jours-ci, à humer le fond de l'air, que le pot légalisé va rendre nos routes considérablement plus dangereuses...

Or, c'est fort probablement faux.

Conduire ivre, même un peu ivre, est plus dangereux que de conduire un peu gelé, si on se fie à cette étude de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) qui a décortiqué plus de 3000 accidents de la route aux États-Unis pour en arriver à cette conclusion.

Selon cette étude, conduire avec du THC (l'élément actif du pot) dans le sang accroît vos risques d'avoir un accident par un multiple maximum de trois, comparativement à un automobiliste qui n'a pas consommé.

Trois fois plus de risques d'avoir un accident?

Mais c'est terrible, monsieur le chroniqueur!

Oui et non : c'est équivalent au risque qu'on trouve chez ceux qui ont un taux d'alcoolémie de 0,01 à 0,05 mg... C'est-à-dire ce que vous avez dans le sang après un 5 à 7 à boire du gin-tonic et du vin en toute modération.

Cette étude américaine a cependant rappelé la dangerosité absolue de l'alcool au volant : conduire avec 0,05 mg d'alcool dans le sang, y lisait-on, accroît les risques d'accident par un multiple de sept. Le risque s'accroît de façon exponentielle, à mesure qu'on dépasse la marque du 0,05 mg.

Limite légale d'alcool dans le sang au Canada : 0,08.

Qui parle de ramener ça à 0,05?

Personne.

Tout le monde parle de pot, que du pot. Le pot fait peur, le pot fait donc parler beaucoup de monde.

Et dans tout ce qui est dit sur le pot ces jours-ci, la concentration de NIQ - n'importe quoi - est extrêmement élevée, on frôle la surdose.