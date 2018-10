Briser les tabous, une émission à la fois

Les mentalités évoluent (enfin) et les artistes s'ouvrent plus facilement sur les problèmes de santé mentale qui les affectent sans craindre de perdre des contrats juteux ou d'être carrément excommuniés du showbiz québécois.

Dimanche soir, autant à TVA qu'à Radio-Canada, Michel Courtemanche, José Gaudet et Sylvie Fréchette ont tous évoqué, avec franchise et courage, des périodes noires liées à de l'anxiété, des suicides de proches ou une dépression. Les tabous ont été fracassés les uns après les autres avec beaucoup de sensibilité.

Commençons avec La vraie nature de TVA. Autre très bon épisode, où l'humoriste José Gaudet a révélé que ses crises de panique avaient mené à la séparation professionnelle des Grandes Gueules. Mario Tessier poussait pour que leur duo gravisse d'autres marches. José Gaudet, terrassé par l'anxiété, se sentait incapable d'ajouter des contrats à la pile. Et les deux meilleurs amis du secondaire ont poursuivi leur carrière chacun de leur côté.

Dans la même heure, l'ex-nageuse Sylvie Fréchette a revisité les moments pénibles qui ont suivi le suicide de son amoureux Sylvain Lake, moins d'un mois avant les Jeux olympiques de Barcelone. La médaillée d'or a ensuite consulté une psychologue pour apprendre à faire le deuil de son père, mort quand elle n'avait que trois ans et demi.

Toujours à La vraie nature, la chanteuse Guylaine Tanguay a parlé abondamment de son passé difficile, empoisonné par un père alcoolique et joueur compulsif.

La nouvelle reine du country a même confié à Jean-Philippe Dion que son père avait déjà réuni tous ses enfants au sous-sol et avait répandu de l'essence autour d'eux. «J'vais toute les faire brûler tes estie d'enfants», criait alors le père de Guylaine Tanguay pour menacer sa femme, qui vivait de l'aide sociale.

Sans vouloir rajouter une couche de tristesse, Guylaine Tanguay a aussi vu son père s'ouvrir les veines devant elle. Résilience, vous dites ?

Ç'a l'air lourd, tout ça, mais l'ambiance de La vraie nature est demeurée sobre et respectueuse, ponctuée de moments de folie au karaoké et dans la nouvelle piscine creusée du chalet.

Intensité similaire à Tout le monde en parle, où le passage de Michel Courtemanche a suscité une avalanche de messages d'encouragement. On avait tous le goût de lui faire un gros câlin après le récit de sa maladie, de ses dépendances et de ses déboires financiers.

Puis, l'arrivée d'Hubert Lenoir a causé un malaise dans le studio de Radio-Canada. Le jeune homme souffre-t-il d'un véritable mal-être ou a-t-il jeté dans la discussion une phrase très chargée de façon insouciante? Lui seul le sait.

Mais d'entendre Hubert Lenoir dire qu'il a le goût de se «crisser en feu, ces temps-ci», ça soulève des drapeaux rouges.

«Ça ne va pas?», s'est inquiété Dany Turcotte. «Je ne sais pas, c'est un sentiment», a répliqué Hubert Lenoir.

Quand Guy A. Lepage lui a indiqué que Michel Courtemanche, assis à ses côtés, avait éprouvé la même détresse et qu'il n'était pas passé à l'acte, Hubert Lenoir a reculé, mal à l'aise. «Je disais ça de même», a-t-il justifié. «Mais on dit pas des affaires de même», a rappelé Dany Turcotte. Silence autour de la table.

J'aime beaucoup la musique d'Hubert Lenoir et le personnage flamboyant qu'il a créé. Des créateurs comme lui, ambitieux, originaux et décomplexés par rapport au succès, il en faut.

La désinvolture d'Hubert Lenoir à propos d'un sujet aussi grave que le suicide m'a cependant laissé perplexe.

Il n'a probablement pas réfléchi à la portée de sa déclaration. Reste que cette entrevue n'a pas été sa meilleure. Il a paru déconnecté, blasé et pas du tout intéressé aux histoires des autres. J'espère qu'il va bien et que son entourage l'épaule adéquatement.

Tout le monde en parle a été suivi par 925 000 personnes et La vraie nature en a attiré 680 000. Révolution (1 131 000) a été l'émission du dimanche la plus regardée, suivie de LOL (779 000) et Vlog (711 000). Les cotes d'écoute d'Occupation double ont grimpé à 603 000 accros.

En direct de la controverse

Était-il déplacé de recevoir Sophie Grégoire, femme du premier ministre Justin Trudeau, à En direct de l'univers, samedi soir? Je ne trouve pas, même s'il ne s'agit pas de l'invitée du siècle, soyons honnête.

Aux États-Unis, la pétillante Michelle Obama aurait été considérée pour une émission similaire, mais pas nécessairement Melania Trump, plus froide et réservée. C'est une question de casting et de personnalité en ondes. Tout simplement.

À En direct de l'univers, il est impératif que la personne assise devant l'animatrice lui donne de la chaleur, des réactions sincères et de la spontanéité.

Je ne suis pas convaincu que Lauren Harper soit un feu d'artifice d'anecdotes et d'émotions. On jase.

Par contre, la conjointe de François Legault, Isabelle Brais, plus extravertie, donnerait un bon moment de télé. Lisette Lapointe aussi.

Cet épisode d'En direct de l'univers avec Sophie Grégoire a été vu par 726 000 téléspectateurs, soit plus que l'audience du match du Canadien sur TVA Sports (612 000).