Financement d’un mur antibruit

Longueuil n’emploie pas le bon instrument

La répartition de la charge fiscale et financière des activités et services municipaux est un exercice politique, difficile et délicat, auquel se consacrent les municipalités du Québec. Les conseils municipaux jouissent à cet effet d’un large pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec doigté et conformément aux dispositions législatives habilitantes.