Témoignage

Le cancer de mon enfant comme une deuxième hypothèque

Le cancer entre dans ta vie sans invitation. Une journée et tout change. Un matin, tu t’éveilles et tu vas embrasser ton enfant dans son lit. Le soir, tu fais la routine du dodo dans un lit d’hôpital… L’amour est le même, mais plus rien n’est pareil.